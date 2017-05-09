八德國中生賣蔥油餅 6千盈餘捐教養院
八德國中學生上周三舉辦義賣活動，藉由販售每份20元的大霸蔥油餅，將6810元所得捐贈給八德殘障教養院的學生，今天下午由輔導主任洪偉新帶著學生，親自到教養院捐贈義賣所得。
洪偉新說，參與義賣的學生七年級時就到教養院服務過，今年升八年級時，在學校舉辦的大霸尖山健行活動中，學會了做蔥油餅，進而有了製作蔥油餅義賣，還幫助教養院學生的想法。
七年級學生姜中偉，在義賣活動中負責揉麵團，他笑說雖然揉了一整天，但因為生意很好，「揉到忘記手痠」，也因為對做蔥油餅很有興趣，未來希望能和同學一起擺攤賣蔥油餅，幫助靠地攤維生的父母家計，當天負責結帳的八年級學生李佳駿則說，本來以為會賣不到2000塊，沒想到賣這麼多，能用自己賺的錢幫怨生，真的很有成就感。
(中時)
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