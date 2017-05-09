我未獲邀出席WHA 賴清德批陸干預損人不利己
台灣未獲邀出席WHA會議，醫師出身的台南市長賴清德表示，中國以政治力量強力干預，將我國屏除在會議之外，不但傷害台灣人情感，也將讓全球防疫造成缺口，損人亦不利己。
賴清德今天透過臉書針對此事表達看法，他說，醫療衛生是全球的共同責任，尤其在全球化時代，交通發達，跨國疫病傳染已經變成常態，參加世界衛生大會，除了讓各國可以公平獲得基本保健及跨國疾病防範以外，也能交換各種公共衛生資訊，對各國、區域，甚至全球，都有正面幫助。
他指出，台灣這幾年來善盡國際醫療責任，誠如蔡總統提到「台灣努力讓世界，變成一個更健康的地方」，我們樂於和世界分享台灣進步的醫療技術，以及完整的健保制度。而每年夏天肆虐東南亞的登革熱，我們在長期對抗後，也累積了寶貴的實戰經驗，這些都可減少有類似情況國家摸索解決時間，保障更多人民生命。
賴清德也引述時代雜誌專文提到，「如果將台灣排除在所有這些組織之外，將產生一個盲點，不只將危及台灣的人命，也將波及中國、亞太區域和世界，因為細菌和傳染病絲毫不在乎中國對台灣作何主張。」重申政治主張不應凌駕民眾健康的普世價值。
(中時)
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