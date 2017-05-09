山東南韓國際學校校車意外失火 11兒童喪生

山東威海市陶家夼隧道內一部韓國國際學校幼兒園校車肇事起火燃燒，災情慘重，圖為事故現場。（圖／網路圖片）

威海市陶家夼隧道內因幼兒園校車事故起火，隧道口冒出陣陣濃煙。（圖／網路圖片）

大陸山東省威海市今天發生一起韓國國際學校校車在隧道內起火事故，已有一名司機與11名兒童喪生，其中10名為韓國籍兒童、一名為中國籍兒童。

據新華社報導，這次事故發生於5月9日上午9時許，地點在山東威海市環翠區陶家夼隧道內，交通事故引發車輛起火燃燒。經查明事故車輛內共有13人，其中12人死亡，1人重傷。其中重傷者為中國籍教師，死者為10名韓國籍學生，1名中國學生和1名司機。

山東威海市韓國國際學校幼兒園校車在隧道內起火燃燒，警方正在處理事故現場。（圖／網路圖片）

外電引述南韓駐北京大使館消息稱，肇事的是一輛韓國國際學校附屬幼兒園的校車。

新華社說，事故發生後，威海市委市政府迅速啟動應急預案。具體事故原因正在調查中。

(中時電子報)