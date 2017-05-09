山東南韓國際學校校車意外失火 11兒童喪生
大陸山東省威海市今天發生一起韓國國際學校校車在隧道內起火事故，已有一名司機與11名兒童喪生，其中10名為韓國籍兒童、一名為中國籍兒童。
據新華社報導，這次事故發生於5月9日上午9時許，地點在山東威海市環翠區陶家夼隧道內，交通事故引發車輛起火燃燒。經查明事故車輛內共有13人，其中12人死亡，1人重傷。其中重傷者為中國籍教師，死者為10名韓國籍學生，1名中國學生和1名司機。
外電引述南韓駐北京大使館消息稱，肇事的是一輛韓國國際學校附屬幼兒園的校車。
新華社說，事故發生後，威海市委市政府迅速啟動應急預案。具體事故原因正在調查中。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。