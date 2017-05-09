員警考上警佐 筆試榜首積分不足落榜
中央警察大學警佐班上月初放榜，彰化縣有6名員警上榜錄取，前往受訓四個月，其中，刑警大隊偵四隊的周朝烽，筆試考出榜首，卻因8年刑警資歷積分不足，高分落榜，無緣錄取。
6名錄取的員警包含兩名刑警：刑大偵一隊吳建德和偵三隊陳勝雄，最年長的是52歲的員林分局三組巡佐劉信顯、最年輕的是35歲保安警察隊的警員楊哲超，另有員林分局劉鴻澤和北斗分局洪啟恩。
44歲的陳勝雄利用下班、放假日勤讀，每天給訂定科目進度，考了三年，今年錄取1類行政警佐班，他笑說比學生時期讀書還要拚，總算如願圓夢、拼足最後一塊人生拼圖，也想藉此給國二的女兒當榜樣，勉勵她「爸爸能，妳也能！」
43歲的周朝烽轉任刑警資歷8年多，今年初次報考3類刑事警佐班，苦讀7個月的他考出筆試第一高分，卻因為敘獎積分不足，加上只錄取10個名額，高分落榜，明年將再接再厲轉考1類。
刑大隊長鄢志豪說，刑警不比取締酒駕、肇事逃逸取得功獎來得容易，一個案件從監聽、佈線收網，往往要一至三個月，全縣192名偵查佐缺額，實際上僅157人，最近一次招考12人應考、錄取10人，顯示刑警工作勤務重又不討好；今年局長楊崇德也看到問題，率先提升敘獎激勵制度，實施「1張監聽票1支嘉獎」，盼藉此鼓勵偵查佐積極辦案，因效果卓著，也陸續吸引其他縣市跟進辦理。
(中時)
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