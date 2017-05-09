「Era of MARBOT 行銷傳播機器人時代來臨？」兩岸行銷傳播論壇。

由旺旺中時媒體集團与台北市廣告代理商業同業公會(TAAA)、北京大學新媒體營銷傳播(CCM)研究中心、滾石文化 廣告雜誌、九井廣告股份有限公司將於5月12日(五)假臺灣師範大學聯合主辦「Era of MARBOT 行銷傳播機器人時代來臨？」兩岸行銷傳播論壇，希望透過兩岸雙向且深度的交流，一同為行銷產業發展努力。

科技的迅速發展對行銷產業產生了許多影響，全球行銷產業正面臨新的時代，科技的進步和消費者行為的改變，正推動著全球行銷產業的轉型。在這一波新的工業革命浪潮下，機器人取代勞力已轉不可能為可能，挾著高效率與低維護成本的優勢，現在製造業開始引進機器人取代低技術性勞力，行銷產業會是下一步嗎？

本次論壇以機器人時代來臨為主題，希望透過兩岸產學界的專業講師，一同探討機器人時代下的行銷產業發展。在AI人工智慧(Artificial Intelligence)越來越進步的現在，日本麥肯廣告於2016年延攬機器人創意總監 ”AI-CD β”，並在一次與真人創意總監的廣告比賽中，只以些微差距落敗，AI人工智慧是我們的助手還是取代者？而AI人工智慧將帶來的營銷傳播產業倫理與變革又是什麼呢？本次論壇以機器人時代來臨為主題，希望透過兩岸產學界的專業講師，一同探討在科技領導數位時代下，將如何改變行銷產業？

「Era of MARBOT 行銷傳播機器人時代來臨？」兩岸行銷傳播論壇。

本次兩岸行銷傳播論壇主題為「Era of MARBOT行銷傳播機器人時代來臨？」，其中 ” MARBOT” 為Marketing (行銷) + Robot (機器人) 的縮寫，並將探討三大子題，分別為探討廣告倫理的 ”MARBOT Discipline”，探討科技創新的 ”MARBOT Technology” 與探討產業變革的 ”MARBOT Innovation”。本次論壇以機器人時代來臨為主題，希望透過兩岸產學界的專業講師，一同探討在數位時代下，機器人將如何改變行銷產業。

「Era of MARBOT 行銷傳播機器人時代來臨？」兩岸行銷傳播論壇聚集了兩岸傳播產學界人士，一同為促進產業發展而努力。活動將於2017年5月12日(五)假臺灣師範大學舉行，上午開放免費報名入場，名額有限敬請把握機會！

(中時電子報)