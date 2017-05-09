獲74級分放棄醫學系 熊政凱一圓電機夢
大學申請入學統一分發於今日放榜，天主教正心中學學測獲74級分的熊政凱，與藝人邰智源兒子一樣邰靖，捨棄一般人心目中第一志願醫學系，如願進入他醉心的領域-台大電機工程學系。
邰靖考上台大物理系、台大電機系、台北醫學大學醫學系、陽明大學醫學系，今天放榜，他決定讀台大電機系，與熊政凱的抉擇一樣。
除了熊政凱選擇所愛台大電機系，陳冠霖也在西班牙埃雷拉大學牙醫學系和以小號專長錄取的國立清華大學清華學院學士班中，選擇就讀清大，繼續浸淫於音樂。
正心中學表示，學生們在在顯示了年輕人做自己、跟著興趣走的勇氣。與熊政凱一樣考了74級分的吳芳郡，則以繁星錄取國立陽明大學醫學系。
校方說，今年仍有不少學生選擇繼續指考，放棄甄選入學管道。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。