獲74級分放棄醫學系 熊政凱一圓電機夢

正心中學學生熊政凱（左二）選擇追夢，將就讀台大電機系。（正心中學提供）

大學申請入學統一分發於今日放榜，天主教正心中學學測獲74級分的熊政凱，與藝人邰智源兒子一樣邰靖，捨棄一般人心目中第一志願醫學系，如願進入他醉心的領域-台大電機工程學系。

邰靖考上台大物理系、台大電機系、台北醫學大學醫學系、陽明大學醫學系，今天放榜，他決定讀台大電機系，與熊政凱的抉擇一樣。

除了熊政凱選擇所愛台大電機系，陳冠霖也在西班牙埃雷拉大學牙醫學系和以小號專長錄取的國立清華大學清華學院學士班中，選擇就讀清大，繼續浸淫於音樂。

正心中學表示，學生們在在顯示了年輕人做自己、跟著興趣走的勇氣。與熊政凱一樣考了74級分的吳芳郡，則以繁星錄取國立陽明大學醫學系。

校方說，今年仍有不少學生選擇繼續指考，放棄甄選入學管道。

(中時)