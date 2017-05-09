到落羽松密境野餐賞風景　有吃有玩還能一起照顧毛小孩

宜蘭縣立委陳歐珀邀請大家在520當天，到宜蘭縣三星鄉落羽松秘境野餐同時做公益。（胡健森攝）

近來人氣超旺的宜蘭縣三星鄉落羽松秘境，不僅名氣響亮，也成功地帶動三星鄉的旅遊人潮與地方產業經濟，宜蘭縣立委陳歐珀將在5月20日舉辦「野餐狂響曲」，歡迎大家一同帶著家中的毛小孩，前往三星安農溪畔體驗落羽松秘境，一起看美景、聽音樂，享受露天野餐的樂趣。

520的祕境野餐活動將邀請余浩威、蕭閎仁、林吟蔚、蕭志瑋、林佳音等藝人到場同歡，野餐的報名費用399元，內容物有野餐墊、米淇淋飯糰、諾貝爾奶凍捲、還有100元的餐卷，現場將有五台胖卡餐車，大家可以持餐卷去購買想吃的食物，而當天報名費的10％，將由陳歐珀代為捐贈給動物保育團體，歡迎大家踴躍報名參加，在享受美景、音樂、美食之餘，也能為毛小孩盡一份心力。

陳歐珀表示，目前宜蘭縣正在推動毛小孩零安樂死的政策，希望大家都能以領養代替購買，確實做好節育，讓宜蘭的毛小孩都能快樂的陪伴大家，在美麗的安農溪落羽松秘境盡情奔跑跳躍。活動當天還有縣內知名的文創青創業者虎咖啡共襄盛舉，當天的營業額將捐出一半來幫助毛小孩，歡迎大家踴躍報名，有吃有玩還能做公益。

(中時)