人妻不倫戀手機畫愛心記號 向夫認錯換撤告
25歲、花蓮劉姓男子，4年前網路交友認識張姓人妻發展不倫戀，甚至張女舉家搬到台中，還持續交往中；由於兩人交往2年多，張女與丈夫完全沒有房事，讓其夫起疑，發現她還在手機軟體中的行事曆功能裡，每次不倫就註記愛心圖案，張女認錯獲得丈夫撤告，「小王」二審被依妨害家庭罪判5月徒刑確定。
判決書指出，劉男和張姓人妻於2013年8月在臉書結識，之後以手機通訊軟體LINE聯繫，發生不倫之戀，即使張女從台北搬到台中，兩人距離更遠，還是會相約每月見面上汽車旅館嘿咻，張女還會用手機軟體的行事曆，註記一個愛心符號，計算兩人見面嘿咻次數。
由於兩人交往兩年多，張女不曾再與丈夫上床，其夫察覺有異，前年6月先是追蹤妻子行蹤，並當面對質，張女坦承有婚外情。
開庭時，劉男否認和張女有不倫戀，且稱不知道對方已婚有小孩，但法官勘驗2人手機對話記錄，發現許多曖昧留言：「老婆床功只能跟我練」等；張女坦承出軌，還證稱劉男私密處有痣等，法官當庭請法警拍下劉男私密處特徵，與張女所言吻合，判劉男5月徒刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。