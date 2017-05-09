人妻不倫戀手機畫愛心記號 向夫認錯換撤告

25歲、花蓮劉姓男子，4年前網路交友認識張姓人妻發展不倫戀，甚至張女舉家搬到台中，還持續交往中；由於兩人交往2年多，張女與丈夫完全沒有房事，讓其夫起疑，發現她還在手機軟體中的行事曆功能裡，每次不倫就註記愛心圖案，張女認錯獲得丈夫撤告，「小王」二審被依妨害家庭罪判5月徒刑確定。

判決書指出，劉男和張姓人妻於2013年8月在臉書結識，之後以手機通訊軟體LINE聯繫，發生不倫之戀，即使張女從台北搬到台中，兩人距離更遠，還是會相約每月見面上汽車旅館嘿咻，張女還會用手機軟體的行事曆，註記一個愛心符號，計算兩人見面嘿咻次數。

由於兩人交往兩年多，張女不曾再與丈夫上床，其夫察覺有異，前年6月先是追蹤妻子行蹤，並當面對質，張女坦承有婚外情。

開庭時，劉男否認和張女有不倫戀，且稱不知道對方已婚有小孩，但法官勘驗2人手機對話記錄，發現許多曖昧留言：「老婆床功只能跟我練」等；張女坦承出軌，還證稱劉男私密處有痣等，法官當庭請法警拍下劉男私密處特徵，與張女所言吻合，判劉男5月徒刑。

(中時)