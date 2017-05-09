全台唯一水陸一票玩到底，快來體驗大小朋友都喜愛的「大船塢」。（劍湖山提供）

全台最長造浪—長達10分鐘「鑽石巨浪」，彷彿置身鑽石海。（劍湖山提供）

被譽為「台灣小夏威夷」之稱的威京海灘，快來享受浪漫夏季風情。（劍湖山提供）

劍湖山世界水樂園5/26強勢FUN水囉！今夏推出全國最長造浪「鑽石巨浪」，長達10分鐘，耀眼的陽光灑在維京巨浪上，隨著浪濤洶湧的造浪變化，彷彿置身於閃閃動人的鑽石海中，有如享受鑽石級的浪潮感受。

夏天不用去海邊，被譽為「台灣小夏威夷」之稱的威京海灘，是全國主題樂園唯一的人工沙灘，漫步在白沙上、棕櫚樹隨風搖曳、陽光舞動夏天的熱情，不管是親子、情侶，都是今夏不能錯過的浪漫風情。

(中時)