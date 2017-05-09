日議員聯盟發表聲明：支持台灣出席世界衛生大會
日本國會跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長平沼赳夫及幹事長古屋圭司分別於8日及9日相繼具名發表書面聲明，表示「日華懇」強烈支持台灣應繼續獲邀出席本年「世界衛生大會」（WHA）。
聲明如下：
（一）台灣係與日本共享基本價值觀之夥伴，亦為應珍惜之友人。安倍首相已在國會答詢等場合多次做出相關發言。
（二）第70屆「世界衛生大會」（WHA）將於本月22日至31日在日內瓦召開。目前傳染病、禽流感等大規模流行令人擔憂，有關衛生保健之全球性合作極為重要。為推動區域合作之持續發展，不允許出現防疫缺口，台灣參加WHA係不可或缺。
（三）台灣自2009年起連續8年以觀察員身分參加WHA，作為全球防疫體系之一員，迄今積極做出貢獻。台灣絕不應被排除於WHA之外，本年亦應與往年相同出席WHA，「日華議員懇談會」強烈要求台灣應繼續作為WHA觀察員獲邀出席。
(中時)
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