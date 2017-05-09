糗！委員被中油聘走 環署明第三接收站環差順延
有點糗！環保署原定明日召開「桃園觀塘工業港環差與對策檢討報告」(第三接收站)專案小組初審會議，結果上月增聘的2位外部委員之一，濕地生態專家林幸助，今日突表示因將轉任中油專家代表，將辭退小組邀請。環署表示，基於審查公正性，加上另外找人遞補，決定先把明日會議順延，仍希望趕5月底前召開。此舉也讓原定8月動工的第三接收站工程出現變數。
中油要在桃園大潭蓋第三液化天然氣接收站，當地居民與環團以保護歷史悠久的藻礁生態反對，環保署上月21日增聘2位外部委員加入此案初審小組，分別是專長海洋環境的范光龍與濕地生態的林幸助，希望強化這部分的檢視。沒想到林幸助今日上午來電請辭，說接受中油邀請，要在明日審查會上改列開發單位代表發言。
環保署副署長詹順貴表示，基於審查公正性，加上要補請專案小組成員，決定明日會議暫延，該署將另延聘農委會特生中心研究員劉靜瑀遞補。他強調，中油第三接收站環差，重點還是在藻礁生態能否被妥善處理，之後審查進度很難講，至於初審會議時間，估計延2到3周。
(中時)
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