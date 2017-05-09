「相思巴黎遇見常玉 MAISON de SANYU」 走進BELLAVITA GALLERY
致力於將美好生活傳遞給社會大眾，融合人文藝術涵養與時尚流行精神的BELLAVITA寶麗廣塲，即日起至5/14(日)於 BELLAVITA B1F Gallery，與國立歷史博物館共同舉辦「相思巴黎遇見常玉 MAISON de SANYU展售會」。現場除展出20幅常玉高仿複製畫作，另結合各項文創周邊臻品，重新詮釋藝術與時尚的完美融合，提供民眾蒞臨鑑賞品味，進入常玉獨特的自由世界。
常玉，有東方馬諦斯之稱，是中國最早期的留法畫家。繪畫風格帶有「書法如畫」的意趣，作品題材囊括裸女、靜物、風景與動物三大類別，色彩簡單俐落，表現手法兼容東西美學，大膽之中又富有細膩情感，形成個人特有的獨特風格。
展售會活動期間消費滿額最高可獲得國外來回機票，BELLAVITA寶麗廣塲會員另可累計點數兌換各項精緻好禮。
◆展售時間：即日起~5/14(日) 11:30~21:00
◆展覽地點：BELLAVITA B1F Gallery (免費入場)
(中時電子報)
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