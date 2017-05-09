中州大學時尚系畢展秀「元素六」

等元素，呈現天地間的自然現象。鐘武達攝。

馬來西亞外籍生「炫彩」以「動漫式」、「糖果妝」的創作風格進行彩妝，展現境外生活潑、外向的一 面。鐘武達攝。

中州科技大學時尚創意設計與管理系畢展今天亮麗登場，日間部台灣生、馬來西亞外籍生及進修部學生分成7組透過走秀展演主題「元素六」，學生的設計有活潑、有古典、有運動休閒，也有以五行襯托出神秘，個個造型設計創新風格令人驚豔！

中州科大時尚系學生為了這場畢業展，運用所學的「前衛服裝」、「藝術彩妝」、「時尚美髮」以及「人體彩繪與美甲設計」的專業，一一呈現在每一組的成果表演。

畢展7組創作主題分別為「極 境美」-以古代五行金、木、水、火、土及風、雷、太極等元素，呈現天地間的自然現象。「晝夜」-以白天象徵一天新的開始、夜晚降臨象徵一天的結束，用意象呈現一天中的變化。

「CARREFOUR」-創作以台灣為基點，表現台灣多元文化、多種族風格，有古典也有現代，更融合東方與西方的元素。「風傾秘幻」-仙界是一個未知的幻想空間，運用乾燥花與輕薄透布料，製造輕柔科技感，讓觀眾感受仙界的幻境。

還有，「炫彩」成員是馬來西亞外籍生，組長張淑敏說，主要的靈感是來自FUNKY與搞怪的結合，使用帶有奶色的藍、粉紅、綠、黃、橘色等馬卡龍的顏色，以「動漫式」、「糖果妝」的創作風格進行彩妝，展現境外生活潑、外向的一面。

「Armed(武裝)」周佳珊組長表示，設計概念是以迷彩為主題，以皮革、銀飾等金屬品做搭配，要給人陽剛和嫵媚並存的衝突感，以武裝強化自己來面對人情冷暖。「Struggling」的墜向元，則說明生活像是一場戰鬥，求生存如同運動員要不斷的訓練、前進，所以該組的設計靈感即以運動員的運動衣、拳擊手手上的綁帶為設計基底，呈現街頭雅痞風的創作。

時尚系主任徐淑敏表示，該系學生四年所學的專業，都配合整體造型所需與相關實作課程，運用在畢業專題製作的成果上；學生畢業後工作分佈在整體造型、創意設計與時尚經營管理領域，包括新娘秘書、美甲設計、美容SPA、服飾設計與銷售等行業，表現均獲得業界的好評。

校長曾慶瀛表示，中州時尚系在實作能力方面相當紮實，參加「2016第四屆國際盃美容美髮大賽」美髮組勇奪冠軍、「2016年全國盃暨世界髮型美容競賽」創意包頭靜態組榮獲冠、亞、殿軍，還有「2017第三屆國際文創設計競賽」芙蓉花之后反串選秀榮獲第三名，學生也常受邀參加各種大型活動的造型走秀，因此學生畢業後投入就業職場即能迅速與產業接軌，就業即上手。

(中時)