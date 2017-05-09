走過「軍管」 發現金門生態人文之美

台大教授袁孝維今天在金管處以「金門栗喉蜂虎遷徙生態調查」為題發表論文報告。（李金生攝）

有「夏日的精靈」之稱的栗喉蜂虎，是金門最具特色的夏候鳥。（李金生攝）

金門重要溼地之一的陵水湖，也是候鳥的主要度冬地。（李金生攝）

曾是軍事前哨的小金門，反登陸的「軌條砦」矗立海岸線。（李金生攝）

連年裁減駐軍的金門，海岸碉堡早已空無一人。（李金生攝）

瀕絕的保育類野生動物「歐亞水獺」，在金門仍有穩定的族群分布。（縣府農林科提供）

離岸島礁的鳥類生態調查是目前金管處的重點工作之一。（李金生攝）

長期軍管下的金門，呈現不一樣的風貌。金門國家公園管理處今（9）日發表105年度涵蓋自然生態、人文史蹟共9大主題的保育研究成果。計畫主持人台大森林系教授袁孝維等人輪番開講，分享研究團隊發現金門的收穫，並提出階段性的保育建議。

9大主題的保育研究論文和計畫主持人為金門栗喉蜂虎遷徙生態調查（台大森林環境暨資源學系教授袁孝維）與慈湖、陵水湖、重要湖庫及周邊自然資源之研究（中興大學生命科學系教授林幸助）、金門離岸島礁鳥類生態調查（東海大學生命科學系教授林良恭）、指標物種棲地環境改善、營造及監測評估-歐亞水獺（東海大學生命科學系教授林良恭）、金門國家公園松材線蟲萎凋病防治計畫（台灣樹木保育股份有限公司謝翁維）、金門國家公園戰役史蹟保存維護計畫-口述歷史訪談及文物典藏先期規畫（金門縣戰地史蹟學會包允莊）、金門國家公園105年度海岸地景保育暨監測計畫（高雄師範大學教授任家弘）、烈嶼潮間帶生態影像拍攝及撰稿（洪清漳老師）、烈嶼昆蟲生態攝影案（張永仁老師）。

其中，袁孝維教授譽為「新南向先鋒」的栗喉蜂虎，每年4月定期陸續抵達金門作客，在當地求偶繁衍下一代，直到9月底10初才回到南洋一帶度冬，研究團隊除調查牠們在金門的棲地、族群分布和生殖行為外，也透過地理紀錄器的繫放，了解遷徙的路徑和度冬地位置，均有助於未來擬定保育策略。

有關國家級溼地慈湖等湖泊的現況調查，包括解除生態環境干擾，則攸關生物多樣性的保護；另在長期軍管下的金門，近年才開始起步的離岸島礁鳥類生態調查，則有助於了解不同季節的島礁鳥類族群分布與利用情況，也提供保育與經營管理措施的重要參考。

至於台灣地區僅金門有穩定族群的瀕絕保育類動物歐亞水獺，近年也因開發腳步逼近，導致棲地干擾、汙染和破碎化日益嚴重，研究團隊建議透過GIS地景分析、現地調查分析以及DNA個體辨識，研擬改善方案；做為金管處中山紀念林重要綠色資源的松樹群，近年因受松材線蟲侵襲而陸續萎凋枯死，期待透過生物防治方法，搭配枯樹剷除及輔助性藥劑注射，建立有效綜合防治體系。

另做為設立金門國家公園核心目標之一的戰役史蹟，在軍方檢討釋出閒置營區撥交作為陳展使用，且戰地政務時期軍事資料逐漸開放解密的條件下，金管處委託金門縣戰地史蹟學會進行系統性建立收集與分析金門地區人文歷史資源、重要戰役、代表性人物的口述歷史影音、文物典藏史料，提供保存、利用重要依據和方向。

金門百餘公里的海岸線蘊藏豐富的生態與景觀資源，但因近年排雷作業需要刨除海岸植被，加上大陸船隻違法越界抽砂，均導致地形、地貌的改變，連帶影響潮間帶生態環境，凸顯相關保育管理的重要性。

針對過去因軍事管制，甚少碰觸的烈嶼生態及棲地環境，在洪清漳老師帶領調查團隊的努力下，至今共鑑定烈嶼地區潮間帶無脊椎動物286種，遠高於以往金門調查報告中，曾紀錄的無脊椎動物種類數。

同樣的過去也因軍管，付之闕如的烈嶼地區昆蟲種類普查，在張永仁老師研究團隊2年的深入調查下，已讓全金門地區擁有的昆蟲種類資源增加246種新紀錄種，總計達1016種，且因遼闊台灣海峽的隔離，新紀錄種中有56種並不分布於台灣本島，且目前尚未登載的全國新紀錄種。

(中時)