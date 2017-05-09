逃逸外勞情侶自首 原來是女友懷孕想回國
1對越南籍情侶9日突然到新竹縣警竹北分局山崎派出所報案，所內志工媽媽原以為兩人是「被害人」，但隨後丁姓男子卻表示，「我們是逃逸外勞啦！」原來是其武姓女友懷了孕，兩人不願再過躲藏的日子，因此決定自首，遣返回國後正常過生活。
警方指出，山崎派出所志工媽媽莊四玉、徐美燕，今天上午發現1對外籍人士來到派出所，並且笑笑的看著志工們，沒想到這對越南籍外勞突然用不流利的國語說，「嗯……我們是逃逸的，想跟警察自首。」
雖然志工媽媽在派出所幫忙期間，看過同仁在派出所偵辦過很多案件，但還是第1次聽到外勞自己來自首的，當場傻眼，但也立即跟值班員警反映辦理。
經警方了解後發現，原來這對外勞分別逃逸1年及1年半，逃逸後兩人相遇結識，但沒想到沒幾個月武姓女子就懷孕了，由於逃逸查緝的日子不好過，兩人想一想還是回自己的國家比較好，所以決定面對現實，向警方自首，若能順利被遣返，就能攜手一起回越南組識家庭。警方今天並將全案解送移民署新竹縣專勤隊偵辦。
(中時)
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