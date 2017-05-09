雙評鑑主廚Ebbe Vollmer來台 高檔餐點全新體驗!
米其林旋風席捲台灣，繼了凡香港油雞飯·麵、蔦拉麵等餐廳落腳台灣，此次台北花園大酒店PRIME ONE牛排館邀請獲雙評鑑殊榮主廚Ebbe Vollmer 5月11至14日來台客座，不用出國也能享受頂級料理。
「White Guide／白色評鑑」素有北歐米其林稱號，瑞典主廚Ebbe Vollmer為花園大酒店設計全新菜單，「午宴」套餐內含5道餐點搭配3款酒，5月13、14日限期供應，包括蛋黃雪莉醋煙燻培根、白蘆筍茴香花粉海瓜子、哈利巴鰈魚野生蒜葉奶油萵苣、和牛頰綠番茄芥末籽、香梨越橘酢漿草及飲品，售價3880元+10%;「晚宴」套餐則5月11至14日供應，有8道餐點搭配5款酒，售價6580元+10%。
其中前菜「蛋黃雪莉醋煙燻培根」選用嘉義牧場生產有機蛋，經溫度攝氏64度烹煮取出蛋黃，培根加入蜂蜜焦化逼出甜味，佐以雪莉醋與金針菇增加口感，培根甜與雪莉醋特有酸度，搭配蘑菇花片與香濃蛋黃品嘗，滋味難忘。
主餐「和牛頰綠番茄芥末籽」精選澳洲和牛臉頰部位與洋蔥、西洋芹、紅蘿蔔燉煮，搭配紅酒醋、波特酒與葡萄籽油製作醬汁，紅酒醋微酸風味刺激味蕾有提味效果，牛頰肉鬆軟不柴。主廚推薦甜點「香梨越橘酢漿草」以進口醃漬香梨切片，淋上瑞典日常食材越橘汁，加入酢漿草、檸檬、柳橙汁打製冰沙，與香草、奶油乳酪一起享用。
Ebbe Vollmer現場示範餐點製作「和牛頰綠番茄芥末籽」，牛肉下鍋香氣四溢、賓客驚呼連連。他認為，好的料理應秉持「少即是多」料理哲學，以簡單方式烹調，不添加過量香料，憑藉天然風味達到口感平衡，保留食物風味並料理出來，提供高品質饗宴。此次與台北花園大酒店合作，選用海瓜子、芹菜根、綠番茄及酢漿草等在地台灣食材入菜，結合台灣味創造全新料理。
(中時)
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