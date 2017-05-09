惡騎士撞人後點菸肇逃 警方依機車特徵逮人

楊男撞倒婦人後隨即肇事逃逸，警方透過機車特徵將人逮捕。（林和生翻攝）

楊男撞倒婦人後肇事逃逸，仍被警方循線逮捕。（林和生翻攝）

日前里港鄉信國新村發生一起重機騎士擦撞婦人後肇事逃逸，讓婦人負傷在路旁躺了整整一夜等待救援，引來村民群起激憤，警方隨即調閱監視器，並訪查鄰近數十台同型機車，找到楊姓騎士坦承犯案，今依公共危險罪嫌移送法辦。

警方根據案發時的監視器指出，60歲張婦晚間獨自步行路旁，遭一名男子騎重機撞倒，男子下車查看後，竟未通報消防隊救援，反而是將婦人拖至路邊，並點了根菸，抽完後隨即離開現場，讓受傷婦人在路邊躺臥一夜，直至鄰居隔天早上見狀才通知婦人兒子送醫。

婦人經急救所幸僅左小腿骨折，沒有生命危險，警方隨即組成專案小組，檢視監視器畫面，發現騎士來時及肇逃方向均是往信國社區，研判應有地緣關係，但該社區監視器故障仍未修復，民間監視器畫面又不足，讓辦案人員遭遇瓶頸。

另組人馬開始從機車進行辨識，經車行指認，肇事車款為三陽廠牌、深色，約在1992至2010年生產的125cc重機，經向警政署查詢同類型車籍資料，初步約50台符合廠牌、顏色的機車設籍社區內，警方立刻派員一一查訪。

終於在楊男家中發現一台同款式機車，且車輛有新擦撞痕跡，車主左腳又有受傷，經員警突破心防後，他才坦承犯案；警方查出，楊男平日以務農為業，家裡經濟並不寬裕，疑因擔心對方索賠，竟不顧他人生命安危肇事逃逸，全案已依法移送。

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(中時)