不實爆洪智坤收遠雄錢 王世堅判賠20萬並登報道歉
台北市議員王世堅去年1月接受媒體訪問，影射前台北市政府顧問洪智坤收遠雄集團的錢，洪認為王世堅未提事證就信口雌黃，毀他人格，提告求償，台北地方法院今(9)日審結，判決王世堅要賠償名譽侵害20萬元，並在《中國時報》等四報頭版刊登四分之一版道歉聲明。本案可上訴。
北院是在今日下午5點宣判，兩造當事人都未到庭耹判，刑事部分王世堅已依誹謗罪，判處拘役50日，可易科罰金5萬元確定。
王世堅去年1月8日上午，就洪智坤辭任台北市政府顧問一事，接受民視記者採訪表示：「市府團隊裡面有人拿到鉅額的、不當的這個價金，有答應遠雄公司要怎麼樣去妥協大巨蛋這件事情，我聽到的人就是現在離職這位（意指洪智坤）」、「無論是洪智坤其他什麼理由，或者是因遠雄大巨蛋收賄，他要辭職，我認為柯市長都應該把話講清楚」。
這段訪談經播出後，洪智坤認為王世堅所言不實，毀損他的名譽，自訴王涉嫌加重誹謗，王被高院判處拘役50日，可易科罰金確定後，洪一審時提出的附帶民事求償200萬及要求登報道歉，則移送北院民庭審理，法官今日審結，判決王世堅得賠償20萬，並得登報道歉。
(中時)
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