國民黨黨主席選舉在即 網友看好他出線

國民黨黨主席選舉將在5月20日舉行，在電視辯論會(10日晚上7:30舉行)前，網友最看好誰？（製圖／周凡鈺）

國民黨即將在5月20日正式舉辦新一任黨主席選舉，唯一的電視辯論會也將在中天電視，於台灣時間10日晚間7點半播出。辯論會前，究竟網友看好那一位候選人出線，一起來看看。

國民黨新一任黨主席選舉候選人多達6人，按號次來看，角逐者依序是洪秀柱、韓國瑜、潘維剛、郝龍斌、詹啟賢以及吳敦義。根據國民黨規定，黨主席選舉，候選人首輪得票過半數者當選，不然第一輪得票率第一、第二者將進行第二輪投票，票數高者當選。

國民黨黨主席選舉將在5月20日舉行，目前PTT政黑版網友最看號柱柱姐，而且認為她有望第一輪就獲得過半票數當選。（製圖／周凡鈺）

根據PTT(批踢踢)政黑版(HatePolitics)的賭盤，目前開出(1)吳敦義，第一輪當選；(2)郝龍斌，第一輪當選；(3)洪秀柱，第一輪當選；(4)吳敦義、郝龍斌，進入第二輪；(5)吳敦義、洪秀柱，進入第二輪；(6)郝龍斌、洪秀柱，進入第二輪；(7)韓詹潘他選項(韓.詹.潘任一進前2名或其他情形(如:選舉延期...)。

以每張彩卷需要50 PTT幣的情況來看，截至5/9 17:00為止，最高可能已吸引近1萬5千名網友參與(以每人購買一張來估算)，算是相當熱烈。

以網友目前投注情況來看，最被看好的是柱柱姐，獲得近4成(39.89%)網友支持，認為她有望第一輪就當選，連任成功。而吳敦義則屈居第二，有32%的網友認為他有機會第一輪當選。支持度第三高的選項則是洪秀柱與吳敦義第一輪票數都沒過半，進入第二輪選舉。由此情況來看，網友認為本次國民黨選舉最有可能出線的，不是洪秀柱就是吳敦義。

網友支持度會不會因為10日的電視辯論會而改變，相當令人好奇。有意了解本次國民黨黨主席候選人電視辯論會的朋友，請鎖定中天電視台與中時電子報。

(中時電子報)