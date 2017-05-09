立委劉櫂豪：前瞻計畫應不分朝野 合力爭取

民進黨立委劉櫂豪、縣議員洪宗楷，今天下午說明中央前瞻計畫。（莊哲權攝）

針對台東縣議會國民黨團及無黨籍黨團抨擊前瞻計畫「不公不義」，民進黨籍立委劉櫂豪、縣議員洪宗楷下午說青，中央編列特別預算，為的就是加速地方基礎建設，平衡城鄉差距。中央與地方應攜手合作，爭取各項基礎設施之建設經費。

劉櫂豪強調，除了前瞻計畫已明確規畫約500億元經費用在台東之外，各項競爭型的經費，也會盡力協助地方政府爭取，以達到區域均衡。

劉櫂豪說，前瞻基礎建設的目標，就是要優先推動過去投入不足、發展相對落後地區的重要基礎設施，以台東為例，過去早該做好的花東鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化，前瞻建設計畫即分別編列269.87億元、223.84億元，展現政府積極平衡城鄉差距的決心。

他強調，南迴鐵路電氣化的確是延續政策，而花東鐵路雙軌電氣化是經過冗長的行政作業程序，今年初才完成可行評估後、絕對是新的建設案。

另外在伏流水開發工程編列20億元，其中及包含利嘉溪伏流水計畫，而深層海水取水工程計畫編列4億元主要就是加速台東深層水產業發展。

他說，台東除了上述約500億元的建設經費外，城鄉建設總計1352億元，皆屬競爭型預算，而水環境建設的無自來水地區供水改善計畫、縣市河川及區域排水改善、全國水環境改善等總計1117億元也屬競爭評比型預算，他承諾只要地方政府提出申請，一定盡力協助爭取。

劉櫂豪呼籲朝野應儘速擱置爭議，為了台灣下一個世代需要的基礎建設，共同來努力。

(中時)