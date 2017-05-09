南投高中5人考取軍校正期生，傅茱音縣內首位女飛行生

南投高中傅茱音（中）錄取空軍官校飛行生，也是南投縣首位空官女飛行生。（廖志晃攝）

南投高中錄取軍軍校正期生，人數創紀錄，（廖志晃 攝）

軍事學校正期班甄選入學放榜，國立南投高中李光政、宋家瑋錄取國防大學，吳珮菱上陸軍官校，楊宗翰、傅茱音榮登空軍官校；錄取人數創投中紀錄，居今年南投縣內各高中之冠。

其中，傅茱音錄取空軍官校飛行生，成為南投縣首位空官女飛行生！她每天從霧峰搭乘專車上下學，外表清秀，卻是膽識過人，乘坐遊樂園的360度雲霄飛車等驚險的設施，視為家常便飯。

因為她有過人的膽量，對軍警工作充滿嚮往，升學志向以軍警類為首要目標；此次在軍事學校正期班甄選，通過嚴苛的考驗、體檢，成為南投縣內首位女飛行生。

另外，宋家瑋受到擔任教官工作父親的影響，錄取國防大學政治作戰學校新聞系。

南投高中校長巫春貴表示，投中今年在大學繁星創下南投錄取最多人數紀錄後，陸續有很多成績表現，全國第一名的金手獎張凱森不僅錄取台北科技大學，更獲得教育部公費補助到德國遊學；此次軍事學校錄取人數，更創新紀錄，顯示教師用心教學，學生勤於學習。

(中時)