青潭國小睽違30年 首度有運動場辦校慶
「我們終於有自己的體育場了！」新北市新店區青潭國小校地曾遭民眾占用闢成停車場牟利，前年在新北市副市長侯友宜主導下，強制拆除非法停車場還地於校興建運動場，校方本周六（13日）將在睽違30年的運動場，擴大舉辦60周年校慶運動會，師生都說：「好期待！」
為慶祝30年來第一次在自己的運動場舉辦校運動會，青潭國小特別規畫祖孫大隊接力賽，讓同為青潭國小校友的一家三代，一起在體育場揮汗同樂；另外還有師生藝展、校史老照片展覽、社區插花社成果展，邀請附近社區民眾一起見證歷史。
青潭國小校長曾長麗說，國有財產局1987年將學校北側2800平方公尺土地撥給校方，但土地占用人拒不還地，還得寸進尺闢建停車場營利，校方雖提出侵占告訴，卻因超過追訴時效，檢方予不起訴處分，歷經6任校長都拿不回校地。
副市長侯友宜前年得知後，決定採取強悍作法，由警方配合工務局違章建築拆除大隊強制拆除停車場並還地於校，並向法院提告要求占用人返還非法停車場不當營利1000多萬元，目前訴訟仍在進行。
曾長麗表示，30年來學校因沒有運動場，校慶只能舉辦園遊會，或是跳大會操等，無法舉辦大隊接力比賽，市府取回土地後，編列800萬元興建180公尺長的PU材質環形跑道，去年下半年完工啟用，教育局也已編列第2期周邊綠美化工程預算，希望讓孩子擁有快樂美麗的運動天堂。
曾長麗說，自從運動場啟用後，每天看著孩子們可以在翠綠青山、湛藍溪水旁的跑道自在唱跳奔跑，呼吸清新空氣，真的讓她覺得很感動，「因為這才是孩子們需要的學習環境！」
(中時)
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