英文全校倒數 苦讀成學測黑馬

台中女中張郁琦（左起）、陳芊卉高一時英文成績很差，但經過不斷努力，學測皆考出14級分的好成績。（林欣儀攝）

中一中學生林柏學（右起）、傅鈺閔分別錄取交大資工、清大不分系。（林欣儀攝）

大學申請入學9日放榜，台中一中、女中都分別出現黑馬！其中，女中張郁琦英文曾經考到全校倒數8％，經不斷努力，學測英文考到14級分；一中林柏學因罹患僵直性脊椎炎，高一成績全校排名800名，但高一下開始決心從頭開心認真，錄取交大資工系。

張郁琦表示，高一時沉迷合唱團，幾乎把時間都放在社團上，數學考試只及格過一次，最怕的英文更是「放給它爛」，當時英文成績排列全校倒數8％，真的被嚇到，開始制定念書計畫表，利用搭公車、等餐的時間努力背單字，並且多多練習歷屆考題，學測終於考到14級分，是校內前4％，透過申請入學錄取交大材料系。

同樣就讀女中的陳芊卉也是英文不好，為了學測，決定努力衝刺英文，她說，高一高二強迫自己每3天要看2篇英文新聞，並將內容中不懂的單字背下，慢慢把英文救起來，也以硬背的方式將古文形音義背下，學測考到72級分、錄取台大機械系。

中一中林柏學則是罹患僵直性脊椎炎，他說，高一時還不清楚罹患什麼病，但發病時會全身疼痛，必須經常到醫院治療、檢查，連帶影響到心情與課業，後來心想「不能因為生病就自暴自棄」，高一下學期開始決定從新開始，努力念好當下的課業內容，待高三再拾回高一未讀好的部分，學測考出68級分。

台中一中傅鈺閔是學校排球校隊，堅信練好球也能兼顧課業，利用每天中午休息時間與周五下午練球，曾打進台中市比賽第二名，申請入學以體育資優生錄取清大不分系。

(中時)