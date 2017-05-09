農婦數年血汗錢遭騙 警方查獲車手保下數十萬

警方逮獲車手。（許素惠翻攝）

虎尾王姓農婦接獲詐騙電話聲稱個資遭盜用，要保管其存款否則要收押她，她信以為真交付現金數拾萬元後，又遭索款十餘萬，並指定地點要取款，家人得知驚覺可能受詐，立即報警處理。

轄區分駐所副所長吳鎮尼率警員李鴻毅、李培誠、役男李青峯等人在取款地埋伏，當場查獲詐騙車手一名。農婦到場先感謝警方幫她保住十餘萬元，隨後怒罵犯嫌好手好腳不工作，數拾萬元是她務農好幾年存下來的血汗錢，訊後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時)