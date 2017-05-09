吉貝耍吹五月雪 成了孩童珍貴畢業回憶

東山吉貝耍國小六年級孩童9日到學校附近的木棉樹，採集木棉製作畢業抱枕，木棉一碰就隨風吹散，好似雪景。（萬于甄攝）

吉貝耍在西拉雅族語有木棉的故鄉之意，吉貝耍國小因此將採木棉的活動融入課程，讓學童對故鄉有更深厚的情感。（萬于甄攝）

西拉雅部落發展促進會理事長段洪坤9日帶領吉貝耍國小六年級孩童，採收木棉，也指導孩童採集的技巧。（萬于甄攝）

東山吉貝耍吹起五月雪，代表吉貝耍國小六年級孩童即將要畢業，9日由吉貝耍國小校長姜秋蘭、西拉雅部落發展促進會理事長段洪坤等人帶領8位畢業生，前往部落採集木棉棉絮，回來製作畢業抱枕，學童都是首次採木棉，心情顯得相當興奮。

位於西拉雅部落內的吉貝耍國小目前學生人數有33位，其中20位擁有西拉雅族血統，而吉貝耍在西拉雅族有「木棉的部落」之意，學校也因此將文化融入課程中，每年讓畢業生自製木棉抱枕，記住家鄉的文化。

今天校長姜秋蘭、西拉雅部落發展促進會理事長段洪坤帶領8位畢業生，前往部落採集木棉棉絮，8位學童都是首次採集木棉，心情相當興奮，因木棉棉絮一碰就隨風飄散，彷彿置身北國冬季雪景，讓學生直呼「好漂亮」，但老師們卻大喊「不要浪費木棉」，模樣相當逗趣。

姜秋蘭表示，西拉雅文化是學校的特色課程，每年畢業生都必須創作一首新詩，印在自製木棉抱枕上，成為畢業成果展之一；雖然少子化衝擊小校招生，但現行許多小校能發展特色教育，多元學習、適性發展，也吸引不少外地學子特來就讀。

段洪坤則說，吉貝耍國小應屆畢業生製作木棉抱枕已成重要傳統，每年都會帶領學生觀察木棉樹，而透過自己親手採集的木棉，DIY填充抱枕棉絮，能讓孩童記住家鄉的文化，加深對故鄉的情感，也把精神傳遞給學弟妹。

(中時)