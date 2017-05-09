南投運動觀光嘉年華 27、28日埔里鯉魚潭登場
讓運動結合觀光又有文化！第2屆「2017南投運動觀光嘉年華」27、28日將在埔里鎮鯉魚潭風景區舉行2天1夜的活動，除有路跑、水上獨木舟競賽及嘉年華會，並結合原住民文化、在地文化與觀光等，歡迎大家來南投逗熱鬧！
南投縣政府今〈9〉日在埔里鎮鯉魚潭南潭水域舉辦南投運動觀光嘉年華記者會，由副縣長陳正昇主持，並在潭中划獨木舟為活動代言，盼藉由此次活動，推廣運動、帶動觀光風潮，以提昇運動觀光產業發展，同時邀請全國民眾來台灣地理中心─埔里，感受觀光休閒加文化的運動。
今天的記者會在精彩的賽德克族傳統歌謠及紋面展示中揭開序幕，並由賽德克巴萊演員巴萬．那威（林源傑）為活動點燃賽德克精神之火的「追求目標 永不放棄」，象徵著這次競賽活動精神。
接著由賽德克族耆老祈福，陳副縣長、臺體運動大學副校長林文郎及埔里中心湖觀光發展協會董事長林獻雄進行原民酒祭的敬天禮人儀式，期盼活動圓滿順利。
隨後，陳副縣長與林副校長一起下水，在湖中操作獨木舟，另6位選手代表也搭乘以竹竿和回收水桶搭造的自力造舟，同為活動造勢，場面熱鬧有趣。
陳副縣長表示，2天1夜的運動觀光嘉年華活動，結合了教育、文化、觀光與休閒，有2.2K創意遊行趣味比賽、路跑有2.2K、10K及17.6K接力賽等，還有水上的獨木舟專業挑戰組、一般組與休閒組及自力造舟競賽等，相當適合親子一同參加，報名至5月12日截止，歡迎大家踴躍參加，體驗不一樣的水上運動樂趣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。