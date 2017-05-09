南投運動觀光嘉年華 27、28日埔里鯉魚潭登場

▲賽德克族耆老為2017南投運動觀光嘉年華祈福。（楊樹煌攝）

▲副縣長陳正昇〈中〉、臺體運動大學副校長林文郎〈右〉與埔里中心湖觀光協會董事長林獻雄〈左〉進行原民酒祭的敬天禮人儀式，期盼活動圓滿順利。（楊樹煌攝）

▲南投縣副縣長陳正昇主持南投運動觀光嘉年華記者會。（楊樹煌攝）

▲參與南投運動觀光嘉年華記者會的貴賓，歡迎全國民眾來埔里感受觀光休閒文化的運動。（楊樹煌攝）

▲2017南投運動觀光嘉年華活動，副縣長陳正昇〈中前〉親自下水筏獨木舟，為活動造勢。（楊樹煌攝）

讓運動結合觀光又有文化！第2屆「2017南投運動觀光嘉年華」27、28日將在埔里鎮鯉魚潭風景區舉行2天1夜的活動，除有路跑、水上獨木舟競賽及嘉年華會，並結合原住民文化、在地文化與觀光等，歡迎大家來南投逗熱鬧！

南投縣政府今〈9〉日在埔里鎮鯉魚潭南潭水域舉辦南投運動觀光嘉年華記者會，由副縣長陳正昇主持，並在潭中划獨木舟為活動代言，盼藉由此次活動，推廣運動、帶動觀光風潮，以提昇運動觀光產業發展，同時邀請全國民眾來台灣地理中心─埔里，感受觀光休閒加文化的運動。

今天的記者會在精彩的賽德克族傳統歌謠及紋面展示中揭開序幕，並由賽德克巴萊演員巴萬．那威（林源傑）為活動點燃賽德克精神之火的「追求目標 永不放棄」，象徵著這次競賽活動精神。

接著由賽德克族耆老祈福，陳副縣長、臺體運動大學副校長林文郎及埔里中心湖觀光發展協會董事長林獻雄進行原民酒祭的敬天禮人儀式，期盼活動圓滿順利。

隨後，陳副縣長與林副校長一起下水，在湖中操作獨木舟，另6位選手代表也搭乘以竹竿和回收水桶搭造的自力造舟，同為活動造勢，場面熱鬧有趣。

陳副縣長表示，2天1夜的運動觀光嘉年華活動，結合了教育、文化、觀光與休閒，有2.2K創意遊行趣味比賽、路跑有2.2K、10K及17.6K接力賽等，還有水上的獨木舟專業挑戰組、一般組與休閒組及自力造舟競賽等，相當適合親子一同參加，報名至5月12日截止，歡迎大家踴躍參加，體驗不一樣的水上運動樂趣。

(中時)