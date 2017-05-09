米其林星級餐廳主廚指導　南榮科大學生好幸福

南榮科大餐管系邀請米其林星級餐廳主廚LIONEL LEVY（中）蒞校，展開為期4天的指導教學，讓學生相當興奮。（萬于甄攝）

南榮科大今年邀請主廚LIONEL LEVY指導學生，學習法國、地中海的料理。（萬于甄攝）

昨日主廚LIONEL LEVY也親自下廚示範，為期4天的法式料理課程，也開放鄰近高中職師生一同研習。（萬于甄攝）

南榮科技大學餐旅管理系為培育優秀餐飲人才，連續9年重資遠從法國聘請米其林星級餐廳主廚前來授課，今年邀請法國馬賽地區餐飲界的首席發言人LIONEL LEVY ，9日至12日蒞臨南榮科大授課，12日則由學生展現學習成果，期間也歡迎鄰近學校師生一同研習。

南榮科技大學校長王俊惠表示，今年邀請LIONEL LEVY蒞校指導學生，LIONEL LEVY在餐飲界地位很高，其在馬賽經營的餐廳《南部餐桌》曾獲得米其林一星評鑑，同時也是馬賽五星洲際飯店行政主廚兼地中海美食家協會副理事長，資歷相當豐富。

LIONEL LEVY9日至12日的課程包含示範及實作，帶領學生進入法式料理的世界，傳授菜單則有明蝦鷹嘴豆泥沙拉、雞胸肉佐阿爾布費拉醬汁、花蛋佐南瓜燉飯以及檸檬塔、綠檸檬雪酪等多道料理，也會指導學生了解食材的特性，用於搭配不同料理，拓展視野。

南榮科大餐管系表示，今年米其林法式饗宴研習時間自9日起至11日，除提供校內學生學習外，也特別開放部分名額，讓鄰近的高中職師生可一同研習，研習結束後，12日將在校內綠色餐廳舉辦成果展，一展學生的好廚藝。

(中時)