女兒戴墨鏡說這句話 讓「荒謬大師」沈玉琳也笑瘋

沈玉琳女兒妍妍戴上墨鏡後語出驚人，逗得爸爸跟一大票網友笑瘋！(取材自沈玉琳臉書)

原為節目製作人的沈玉琳，轉型當藝人後，靠著超快反應與無數笑梗征服觀眾，表現相當亮眼，人氣簡直銳不可擋，擁有大批死忠粉絲支持，而今年49歲的他，在2010年成家，樂娶小17歲嫩妻芽芽，努力了5年終於迎接寶貝女兒妍妍到來，沈玉琳經常在臉書分享家人間的生活趣事，最近分享了小寶貝的童言童語，讓粉絲笑稱妍妍有乃父之風。

沈玉琳靠著各種笑梗爆紅，有「荒謬大師」封號。(中時資料照片)

沈玉琳自從有了寶貝女兒妍妍之後，也成了曬娃一族，今天他貼出小寶貝戴墨鏡的萌照，沒想到妍妍的日常，給網友帶來大驚喜，沈玉琳透露妍妍總愛搶爸媽的墨鏡，如今終於給她買了副可愛的粉紅色小朋友太陽眼鏡，而不愧是搞笑達人，他話鋒一轉，表示孩子語出驚人：「每次幫她戴上她都會喊：『開燈！開燈！』哈哈哈！」，小女孩的童言童語不僅逗樂爸爸，也讓網友笑翻，直呼妍妍不僅可愛，而且「跟你一樣有梗ㄟ～」、「有你的幽默感」。

(中時電子報)