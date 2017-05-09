女兒戴墨鏡說這句話 讓「荒謬大師」沈玉琳也笑瘋
原為節目製作人的沈玉琳，轉型當藝人後，靠著超快反應與無數笑梗征服觀眾，表現相當亮眼，人氣簡直銳不可擋，擁有大批死忠粉絲支持，而今年49歲的他，在2010年成家，樂娶小17歲嫩妻芽芽，努力了5年終於迎接寶貝女兒妍妍到來，沈玉琳經常在臉書分享家人間的生活趣事，最近分享了小寶貝的童言童語，讓粉絲笑稱妍妍有乃父之風。
沈玉琳自從有了寶貝女兒妍妍之後，也成了曬娃一族，今天他貼出小寶貝戴墨鏡的萌照，沒想到妍妍的日常，給網友帶來大驚喜，沈玉琳透露妍妍總愛搶爸媽的墨鏡，如今終於給她買了副可愛的粉紅色小朋友太陽眼鏡，而不愧是搞笑達人，他話鋒一轉，表示孩子語出驚人：「每次幫她戴上她都會喊：『開燈！開燈！』哈哈哈！」，小女孩的童言童語不僅逗樂爸爸，也讓網友笑翻，直呼妍妍不僅可愛，而且「跟你一樣有梗ㄟ～」、「有你的幽默感」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。