林心如霍建華赴行天宮 持女兒衣物收驚拜拜
林心如去年7月和霍建華在峇里島完婚，今年1月兩人生下愛女「小天使」，霍建華拍了8個多月的《如懿傳》日前終於正式殺青，昨(8日)便有網友目擊霍建華現身行天宮，與林心如帶著女兒的衣服收驚拜拜，可見新手夫妻對女兒的關心，粉絲也留言：「祝福小天使吃飽飽、睡香香、長高高。」
今有網友在百度「霍如吧」分享家中親戚的同事昨到行天宮拜拜，竟在大廳遇到霍建華與林心如，兩人跟路人一起排隊接受收驚儀式，目擊的友人更說，霍建華當時手上拿著小孩的衣物，推測應該是在幫女兒「安定身心保平安」。
據悉，《如懿傳》在本月5日殺青，隔不到一周霍建華便現身台北，足見他思念妻女心切，又見到霍建華、林心如在台北同框，粉絲也十分開心，紛紛說：「又發糖了，真好」、「祝小寶貝健康快樂成長！」
(中時電子報)
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