泰國北大年府連兩爆 傳至少40人受傷

泰國北大年府連續發生兩起爆炸案，傳出至少有20人受傷。(取自twitter)

泰國南部城市北大年府(Pattani)今天發生兩起爆炸案，有媒體報導至少有40人受傷，但尚未有人死亡。

根據外媒報導，第一起爆炸案發生在北大年府的Big C百貨公司，爆炸威力震憾整座百貨公司，濃煙蔓延天際，第二起爆炸則發生在停車場，外界猜測是因第一起爆炸造成的逃命人潮所觸發。

外媒報導引發第二起爆炸的疑似是汽車炸彈，當地警方說嫌疑犯將汽車停在百貨公司入口後，朝商店區發射煙火後逃離現場，指揮官Ronnasilp Phusara則定調這是一起汽車炸彈攻擊，但細節仍不清楚。

目前受傷人數尚不清楚，但截至目前為止並未傳出死亡，另外，有媒體報導至少有40人受傷。

(中時電子報)