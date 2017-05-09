考季注意!高市國3全班10人流感群聚感染
考季來臨，流感卻尚未降溫，高雄市校園流感群聚感染沒有明顯改善，上周高雄市某國中3年級出現同班有10名學生發生上呼吸道類流感群聚感染，衛生局建議，面對考季，考生更應加強保健，注意不要感染流感。
衛生局疾病管制處處長潘潘炤穎表示，5月起陸續有高中會考、大學指考等，考季來臨，近期校園流感群聚事件頻傳，希望學校落實環境清消、呼吸道及咳嗽禮節、手部衛生等防護措施，以降低學童感染的風險。
潘炤穎說，依往例，5月份流感應逐漸降溫，但今年卻反常，上周第18周類流感急診就診率全國11.08%、高雄市9.9%，急診人次467人次，門診5297人次，較上上週17週類流感急診就診率全國10.5%、高市9.78%微幅上升。
潘炤穎表示，今年1月至今，高市有流感重症19例，其中65歲以上8例、25歲至64歲有7例、25歲以下有4例，其中1例是6歲以下小朋友；經分析約7成個案具有心、肺、腎臟、代謝性疾病病史，其中42%為老年（65歲以上）族群、37%為青至中壯年（25-64歲）族群、25歲以下族群佔21%，足以見流感的威脅力不可輕忽。
(中時)
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