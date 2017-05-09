香蕉價格6月價崩？ 農糧署這麼說

農糧署澄清說，夏季香蕉價格本來就較低，一直以來都是如此；圖為香蕉。（本報資料照片）

去年香蕉因颱風肆虐，造成價格飆高，一度達到90元到110元的天價，引發災後農民搶種，6月收成後，可能造成產量過剩，價格大跌。農糧署出面澄清，今年夏天估計每公斤12～20元，沒有價崩。

去年香蕉因莫蘭蒂、梅姬相繼重創南投、嘉義、雲林等香蕉產地，造成香蕉價格標高。災後農民因此紛紛搶種，引發外界擔憂，6月香蕉收成後，可能因產量過剩，造成香蕉價格崩盤。

據《中央社》報導，農委會農糧署副署長蘇茂祥澄清表示，沒有颱風時，香蕉一年的產量是35萬公噸。春夏蕉佔4成、秋冬蕉佔6成；而春夏蕉的價格會較秋冬蕉低，加上夏季民眾不愛吃甜的，香蕉的最低價往往會落在夏季，一直以來都是如此。

蘇茂祥說，夏天的批發價約每公斤10多元，零售價約每斤20幾元。今年預計批發價會落在每公斤12～20元，仍比監控價7元高，不會「價崩」。

(中時電子報)