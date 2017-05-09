山老鼠出沒石門水庫 遭警逮正著

北水局9日接獲通報指稱有人在石門水庫蓄水範圍內竊取林木，報警後果然逮到山老鼠。

水利署北區水資源局石門水庫管理中心9日接獲線報，得知水庫蓄水區長興區域疑似有山老鼠，立即通報保7警察總隊第2大隊前往，在新竹縣羅馬公路45K處發現林姓男子行跡可疑，果然起出共7塊、重128公斤珍貴林木，訊後依法送辦。

北水局表示，通報保7總隊第2大隊後，也請保7總隊第5大隊及大溪警分局警力前往，果然逮住林男，除起出珍貴林木外，也搜獲電動鏈鋸2台，吊木頭鋼索5條。另外在蓄水區邊查獲的珍貴木材也由石門水庫管理中心派船運回西碼頭清點，

(中時)