全大運》奧運增經驗值 劉威廷奪牌壓力當動力

劉威廷全大運公開男80公斤級2連霸。(林宋以情攝)

歷經去年里約奧運洗禮，劉威廷9日全大運公開男80公斤級，順利完成2連霸。被視為台北世大運奪金重點，劉威廷反倒認為，身為地主給自己點壓力不是壞事，「世錦賽當作世大運練習的驗收，期待有好表現。」

兩年前光州世大運為中華隊踢下銅牌，這兩年幾經國際賽洗鍊，甚至踏上奧運殿堂，劉威廷說，「國際賽經驗多了，自己的成熟度、比賽穩定度更好，更能將平常訓練的東西發揮出來。」

真要說劉威廷國際賽的起點，倒是2014年仁川亞運的挫敗讓他忘不掉，該場國際賽也著實上了一堂課，成為刺激自己的轉捩點，「當時第一場就輸掉。太緊張了，怎麼輸的都不知道，現在回憶起來很空虛。」

劉威廷全大運公開男80公斤級2連霸。(林宋以情攝)

19歲初踢國際賽，如今22歲大學即將畢業，為台體大留下金牌，劉威廷接下來世錦賽也將代表中華隊出征，「奧運過後，最大收穫就是經驗值成長。現階段就是備戰世錦賽，世錦踢得好，世大運表現應該不會差。」

劉威廷10日出發紐西蘭公開賽，與國外好手切磋、嘗試不同變化打法，增加比賽臨場反應，隨後再赴中國移訓。被視為奪牌重點，劉威廷壓力當動力，「有點壓力也是提醒、警惕自己不能鬆懈，要更認真。」

(中時電子報)