竹縣議員質詢 垃圾堆置問題受關注
新竹縣垃圾自今年3月起，因竹市焚化爐歲修減量處理以及苗栗焚化爐因底渣必須互惠合作等因素，導致每天有110噸垃圾要暫置，累積至今的垃圾量已高達9000噸，縣議員郭遠彰9日質詢時憂心要求縣府要重視，縣長邱鏡淳則指出，已連繫到北部和南部的縣市，未來可望協助解決。
郭遠彰指出，竹東地區的垃圾量爆量，堆置量已高達2700噸，他先是質詢環保局如何因應垃圾處置問題，而根據環保局統計，竹北與新豐共用垃圾掩埋場也有6000噸的垃圾無法進場焚燒，竹縣已拉起垃圾危機的警報，要求縣府務必要妥善解決。
環保局長黃士漢表示，新竹縣家戶垃圾每天約有210噸，原本150噸委由新竹市焚化廠、60噸委由苗栗縣焚化廠代為處理，但竹市焚化廠3月至5月歲修，處理量減為100噸，苗栗部分則因底渣必須互惠合作，垃圾燒完的底渣必須回運，但竹縣有8個鄉鎮位在水源保護和集水區範圍，不得引進底渣，60噸的垃圾也暫停進場，才衍生垃圾堆置問題。
不過竹東的垃圾，已陸續清運，且目前正積極與其它縣市洽談焚化的細節，竹縣也開啟垃圾全循環的規畫，將垃圾再利用處理，希望達到垃圾減量。
縣長邱鏡淳則指出，新豐區域掩埋場活化計畫是1億2000萬，中央已研議補助8400萬給新豐區域掩埋場，縣府近期也拜會其他縣市的首長，商談長期合作的狀況，一定會全力解決垃圾問題。
(中時)
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