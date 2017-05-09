高鐵車上AED電擊 遊台泰國醫師起死回生
傻瓜電擊器AED救命連外國遊客都受惠！一名46歲泰國內科醫師去年11月遊台灣時，突然在高鐵上心肌梗塞猝死，經同車旅客拿AED2次電擊救回呼吸、心跳，送台中中山醫學大學附設醫院急救，發現他冠狀動脈曾經裝過支架，但支架已完全塞住，緊急以心導管打通，並再置放支架，經住院8天，他才康復回泰國去。
這名泰國醫師去年底和父親到台灣旅遊，在高鐵上突然猝死，驚險瞬間AED發揮功用，但送醫後醫師發現病患本身是醫師，又如此年輕，竟然是之前裝的支架又塞住了，相當託異。
經了解，這名醫師41歲就因高血壓、高血脂，出現冠狀動脈窄狹，並在左前降支裝了一根裸金屬支架，裝了支架後，他並未好好控制高血壓、高血脂的藥物，也未乖乖服用抗凝血藥物，推測因為這樣，才會在同一位置又在阻塞，而且其心臟功能也因此惡化。
中山附醫心臟內科醫師莊曜聰指出，裝設心臟支架即使正常用抗凝血藥物，裝設金屬支架患者心肌梗塞復發機率仍高達20到30％，塗藥支架或可吸收支架也有6％~8％復發率，完全不規則服藥者平均半年就會再次心血管狹窄，他曾碰過裝支架後2個月再次心肌梗塞個案，提醒糖尿病、高血壓、高血脂或有心肌梗塞家族病史者，只要有心悸、胸悶等症狀就應立即就醫，避免猝死風險。
(中時)
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