疑欠債無力償還 計程車運將上吊輕生

鄭姓計程車運將開車至石碇區，將車停在路旁，走進林間上吊輕生。（孟祥傑翻攝）

鄭姓計程車運將開車至石碇區，將車停在路旁，走進林間上吊輕生。（孟祥傑翻攝）

新北市50歲鄭姓計程車運將今天（9日）上午11時許，被家人發現在石碇區北宜路山區上吊輕生，警消獲報趕至時，鄭男已四肢僵硬、全身冰冷，研判死亡多時，經家屬同意放棄急救，警方研判無他殺嫌疑，已報請檢方相驗查明死因。

家屬向警方表示，鄭男以開計程車維生，疑似在外欠下債務無法償還，昨天深夜曾發簡訊給家人表示不想再拖累人，家屬擔心他輕生立刻報警，警方透過手機及車上GPS衛星定位，發現鄭男最後位置在新店區北宜路五段，中午11時許發現鄭男在山區羊腸小徑，以自備的繩索於樹上上吊輕生，因現場無打鬥痕跡，初步排除他殺，詳細死因仍待查明。

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(中時)