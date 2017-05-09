日男眼中「沒整形8大女星」出爐 女網友：男人真傻

新垣結衣、深田恭子與石原里美。(取自日網、達志影像)

能年玲奈、石田百合子、戶田恵梨香。(取自能年玲奈、石田百合子、戶田惠梨香IG)

佐佐木希。(達志影像)

日男認證沒整形女星，女神徐若瑄也上榜。(本報系資料照)

日本網路近日瘋傳一份「男性眼中絕對沒整形的8位女星」調查報告，上榜女星分別為新垣結衣、能年玲奈、石原里美、石田百合子、深田恭子、戶田恵梨香、佐佐木希，還有曾在日本演藝圈發展過的台灣女星徐若瑄，不過就有女網友吐槽：「男人真的太傻了！」

這份日本男性眼中沒整形的8大女星名單，吸引日本網友熱烈討論，有人就直接吐槽「只是願望（名單）而已」、「側面看眉間到鼻尖是直線的傢伙100%整過」，甚至還有人貼出整形傳聞纏身的女星板野友美照片諷刺寫下：「板野友美：男人太傻了ｗ全都整過哦ｗ」

不過也有網友力挺偶像美貌純天然「這裡面佐佐木希絕對沒有整，能年玲奈可能也沒整」、「成長和化妝也能讓臉來個大轉變的呢」。

(中時電子報)