工務局全面清查南市113家補習班公安

位於北門路1段的這家補習班，在通道擺放自動販賣機，遭到工務局開罰6萬元。（黃文博翻攝）

女作家林奕含疑被補教名師誘姦案，造成台南市補教業大震憾，繼台南市教育局8日針對中西區民族路某補教大樓4家補習班進行教師良民證的調查後，工務局也展開對全市113家大型補習班，展開公安檢查，首日稽查6家，有3家逃生通道均不合格，除開出2張罰單外，也要求業者立即改善。

台南市工務局表示，台南市的補教業者總共有2000多家，針對這些建築物的公共安全檢查，目前均委託民間公司檢查，再向工務局通報，稽查員再進行複檢，但台南市的補教業超過500平方公尺的，只有113家，是這波公安檢查的重點。

工務局稽查人員，9日鎖定台南市北門路和中山路等6家大型補習班稽查，分別檢查走廊、樓梯、安全梯、防火區、緊急進出口和公共安全檢查申報等6大項目，結果有3家公司不合格，違規項目分別為未依照規定申報、走廊寬度未達1.8米，一家同時2項違規的補習班，被開罰2張罰單共12萬元；另2家緊急出口阻塞，工務局將進行複查。

工務局官員表示，台南市超過500平方公尺的補習班，超過一半均位於辦公大樓內，這些補習班的走廊和逃生安全，比較容易出問題，稽查人員會儘速全面稽查。

(中時)