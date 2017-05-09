國立武陵高中個人申請　台大五冠王選擇法律系

國立武陵高中個人申請 台大五冠王林如禧（右二）選擇法律系。（甘嘉雯攝）

2017年大學個人申請放榜，國立武陵高中共281人錄取各大學，其中台大五冠王林如禧選擇法律系就讀，雖然他一開始把身為駐美外交官的父親當作目標而報考政治系國際關係組，最後以自己興趣，要當法律人。

林如禧一口氣錄取法律系、政治系、外文系、國企系、心理系，他樣樣感興趣、想要嘗試，最後仍選擇自己喜愛的法律系。

另外，陳柏翰、林哲賢考上台大醫學系，連同去年畢業的李宜潔，今年共3人錄取台大醫學系，同去年學測考取台大醫科的人數。

(中時)