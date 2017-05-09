蔡英文11度為WHA發推特 用日文感謝日本
世界衛生大會（WHA）網路報名期限已過，衛福部長陳時中今（8）日上午親自召開記者會，證實未收到WHA邀請函。蔡英文總統則在推特上第11度為WHA發文，以日文表達感謝日本之意。
馬英九執政時，台灣用「中華台北」名義，連續8年以觀察員身分參加WHA。惟於2009年時任衛生署長的葉金川出席世界衛生大會，有社運團體抗議，認為葉金川不應該使用「中華台北」名義。
而於去（2016）年蔡英文執政後，因馬政府時期接到的WHA邀請函，而得以參與世界衛生大會，只是仍沿用「中華台北」名稱與會，社運團體即嚴厲批評蔡英文政府，「衛福部長林奏延於WHA的演說，卻只見以Chinese Taipei自稱，全程規避台灣一詞。葉金川當年於WHA的演說，好歹曾提及Taiwan這個字眼」。
而今（2017）年，世衛秘書長陳馮富珍表示「世衛組織將堅定奉行一個中國政策」，而蔡英文政府不接受「九二共識」，因此台灣未接到WHA邀請函。
對於台灣參加WHA一事，日本政府發言人菅義偉9日曾表示，日本了解大陸的「一中原則」，但「不希望有防疫空白，因此支持台灣以某種形式參加WHA。」
為了爭取台灣參加WHA，蔡英文迄至昨日為止，共10度在推特（Twitter）上發文，呼籲各國及WHA支持台灣參加世界衛生大會。
在今日台灣確定參加WHA落空後，蔡英文今日第11度為了WHA在推特上貼文，以日文表達對日本支持台灣參加WHA感謝之意思。
(中時電子報)
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