大中華藍帶獎學金競賽開跑 免費上9個月法式料理

法國藍帶廚藝學院宣布，大中華區獎學金大賽起跑，總價值近300萬元。（柯宗緯攝）

法國藍帶廚藝學院將在高餐大成立全台首家Le Cordon Bleu Cafe（藍帶咖啡廳）。（柯宗緯攝）

法國藍帶國際廚藝學院總裁安德烈君度，今（9）日飛抵台灣宣布2017年大中華區藍帶獎學金大賽正式開跑，得獎者可一圓藍帶夢，免費前進巴黎、倫敦、上海及高餐校區就讀。另外，全台首家藍帶咖啡廳下周一試營運，民眾能一飽口福，品嚐藍帶主廚拿手餐點。

安德烈君度指出，高餐藍帶是正統藍帶國際學院的高雄校區，擁有優質教學環境與設備，同時也派駐資歷豐富的法式料理、法式甜點主廚駐點教學，今年度也提供豐厚獎學金給學生們，讓對廚藝有興趣學生一圓藍帶夢想。

高餐大校長林玥秀表示，前年獎學金得獎者是高餐大學生，希望今年有更多高餐大學生加入，再奪藍帶獎學金，另也希望更多外國學生也進到藍帶就讀，未來不排除開設藍帶的中華料理廚藝課程。

該賽事提供兩岸三地、17至45歲，廚藝經驗少於2年民眾報名。競賽分為3階段影片海選、台灣準決賽、大中華區總決賽，最終選出4名優勝者，分別可至巴黎、倫敦、上海及高餐藍帶校區就讀9個月，學習法式料理課程，等同300萬全額獎學金。

此外，全台灣首家藍帶咖啡廳（Le Cordon Bleu Cafe）下周一將在高餐校園試營運，目前僅有平日營業，餐點以輕食為主，還有手工冰淇淋、藍帶甜點等。

(中時)