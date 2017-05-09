機器人投入長照 提醒爺奶吃藥量血壓

虎尾科技大學資管雲行動APP GO系列講座，邀請中國醫藥大學主任孫培然（前右）主講「全方位的智慧醫院。（許素惠攝）

虎科大學生自行設計程式，賦予機器人與老人聊天、量血壓及提醒服藥等照護功能。（許素惠攝）

嘉義高商學生參觀虎科大資管系。（許素惠攝）

機器人也加入長照行列！虎尾科技大學資管系全面推展行動App，透過感測等系統軟體設計，賦予機器人更多任務，可以和人聊天，為阿公阿嬤量血壓，提醒服藥等，宛如智慧小看護。

虎科大舉辦資管雲行動App GO系列活動，包含微軟認知服務、互動交流論壇、微軟機器學習講座，邀請嘉義高商、大成商工等雲嘉高職學生參訪，探索、認識智慧科技。因應母親節，也教作新奇有趣的eFlower電子花送給媽媽。

虎科大資管系學生張任佐、李厚生示範陽春型機器人經過加工改造變得更聰明。他們說，簡易型機器人須透過手機藍牙系統來指揮、對話，加裝感測系統後，可以直接與人對話，聽懂語言或辨識文字顏色，使用更方便。

系主任王秀鑾指出，因應長照和人口老化，Unitech智慧生活照護和Alpha照護機器人已問世，可以監測血壓、提醒吃藥，陪老人聊天等。

虎科大校長覺文郁表示，科技的目的在於讓生活更好，必須應用令人有感，進而創造出價值。資訊科技的發展若應用到雲端時代，該思考的不再是生產與販售硬體的產業，而是軟體與服務所產生的應用。

(中時)