玻璃娃娃經營彩券 改善家庭
身高僅125公分的蕭琇文，因罹患「成骨不全症」也就是俗稱的玻璃娃娃，自幼行動不便，但志氣、毅力，從沒有因為身高、身體有缺陷而輸人，她個性樂觀，與女兒在桃園區安慶街經營福成彩券行，她的一對兒女也都是玻璃娃娃，在她細心呵護下健康成長，周日就是母親節，她們要回娘家和家人一起過節。
蕭琇文說，2個孩子都遺傳她的症狀，先生在多年前選擇遺棄3個「娃娃」，由她自己獨立扶養2個孩子，家計全靠縣府的低收入戶補助及身心障礙津貼，或自己做手工的零星收入，「之前住蘆竹區娘家那邊，小孩因為要就讀有無障礙環境的學校，舉家搬來桃園區」。
「我擔心小朋友安全，上學或是放學都親自接送」，蕭琇文說，即使行動不便，她還是全心照顧2個小孩，為了安排小孩就讀幼稚園而前去探詢時，當對方知道她的狀況，都不願冒風險，使得孩子在童年無法與小朋友一起遊玩，整個教育更落在她身上，基於安全考量，她放棄工作，每天陪伴小孩成長，並且靠著微薄的救助，養活1家3口。
(中時)
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