國軍現役少將涉共諜案 遭調查

國防部今（9）日表示，中共情報部門疑似吸收國內某民眾，並涉嫌接觸謝姓現役少將刺探國軍機密及發展敵諜組織乙案，係國防部主動掌握防諜線索情資配合國安單位移由高雄地區地方法院檢察署偵辦，鑑於本案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，本部刻正配合檢調單位深入調查中。

國防部飛彈指揮部前指揮官、現任陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，因多次疑似以旅遊名義出國至第三地接觸不明的中國籍人士及招待，遭軍方反情報單位盯上，今天軍方會同法務部調查局高雄市調處前往謝員家中搜索，並帶回偵訊。由於謝曾任飛指部指揮官一職，相當敏感，若涉共諜案，非同小可。

國防部強調，當前國家安全威脅日益嚴峻，國軍反制敵諜滲透不容絲毫鬆懈，本部除以此案例為殷鑑，持續加深官兵保防警覺，凡發覺不法，立即檢舉反應，嚴密各項安全管控機制，強化預警情資通報及統合聯防功能，有效落實保密與肅諜工作，確維國家整體安全。

(中時)