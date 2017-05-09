國軍現役少將涉共諜案 遭調查
國防部今（9）日表示，中共情報部門疑似吸收國內某民眾，並涉嫌接觸謝姓現役少將刺探國軍機密及發展敵諜組織乙案，係國防部主動掌握防諜線索情資配合國安單位移由高雄地區地方法院檢察署偵辦，鑑於本案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，本部刻正配合檢調單位深入調查中。
國防部飛彈指揮部前指揮官、現任陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，因多次疑似以旅遊名義出國至第三地接觸不明的中國籍人士及招待，遭軍方反情報單位盯上，今天軍方會同法務部調查局高雄市調處前往謝員家中搜索，並帶回偵訊。由於謝曾任飛指部指揮官一職，相當敏感，若涉共諜案，非同小可。
國防部強調，當前國家安全威脅日益嚴峻，國軍反制敵諜滲透不容絲毫鬆懈，本部除以此案例為殷鑑，持續加深官兵保防警覺，凡發覺不法，立即檢舉反應，嚴密各項安全管控機制，強化預警情資通報及統合聯防功能，有效落實保密與肅諜工作，確維國家整體安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。