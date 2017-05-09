女領隊張詠芸被控誘拐少女 現身花蓮天祥
台中市一名15歲顏姓少女傳出與登山女領隊張詠芸認識後，上月12日離家兩周音訊全無，父母與上月27日報案失蹤，懷疑顏女與領隊張詠芸同行進入奇萊山區，警方今天下午於太魯閣國家公園尋獲張詠芸，但顏女仍下落不明，警方派出大批警力搜索，目前全案已交由台中市警局處理。
家長向警方報案，女兒自上月12日說要出門後至今下落不明，透過手機通訊軟體也聯絡不上，除了報案失蹤外，懷疑被張女誘拐，並向她提出略誘罪責告訴。警方獲報後根據線索分析，鎖定天祥研海林道及奇萊登山口進行巡查，今天下午於天祥地區尋獲張女，確定身體狀況穩定後，目前針對顏女下落進行釐清。
對於顏姓少女行蹤，張詠芸向警方供稱一下說帶她去爬山、一下說帶她去台北，說法反覆不清，保七第九大隊表示，目前已派出大批員警在天祥地區搜索，盼能在天黑前順利找出顏女下落，避免單獨待在山區過夜發生危險。
保七第九大隊表示，張詠芸曾有多次未申請入山入園就逕行登山，並遭指控誘拐未成年少女的紀錄， 本次尋獲張姓領隊後即針對其未申請入園之行為，依國家公園法開罰，通報台中市警察局進行後續處理。
(中時)
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