順手偷牛肉麵 通緝犯栽了
桃園市因為竊盜案被通緝的53歲古姓男子，平時除了工作以外的時間都躲在承租的套房內，本月3日他搭乘呂姓男子的機車返家，看見路邊機車上掛著一袋牛肉麵，一時忍不住香味就順手牽羊帶回家，警方循線逮到古男和呂男，將他們雙雙依竊盜、通緝等罪嫌移送法辦。
本月3日晚上6點多，古男打電話找來51歲的呂姓男友人騎車載他返家，2人行經中山路附近時，看見羅姓男子將購買準備帶回家吃的牛肉麵，掛在機車把手上，剛好正值晚餐時間，古男忍不住牛肉麵相，便順手將牛肉麵取走帶回家。
羅男買完家庭用品返回車上後發現牛肉麵不翼而飛，氣的報警處理，警方調閱監視器後，追蹤車號循線逮到古男和呂姓友人，並在古男租屋處查獲安非他命吸食器等物，訊後將他解送地檢署歸案，呂男雖堅稱不知道古男偷走牛肉麵，警方訊後仍將他依竊盜等罪嫌函送法辦。
(中時)
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