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五月溫馨感恩情 南投縣表揚15位模範母親

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五月溫馨感恩情　南投縣表揚15位全縣模範母親
嘉賓與獲選表揚的全縣模範母親及其子女、家屬，一起分享喜悅。(沈揮勝攝)
五月溫馨感恩情　南投縣表揚15位全縣模範母親
15名南投縣全縣模範母親與她們的家屬親友們，在經典大飯店會場大門興奮合照。（沈揮勝攝）
五月溫馨感恩情　南投縣表揚15位全縣模範母親
縣府安排每位模範母親，與子女「愛的抱抱」，溫馨感人。（沈揮勝攝）
五月溫馨感恩情　南投縣表揚15位全縣模範母親
模範母親、子女及家屬，與來賓合照。（沈揮勝攝）
五月溫馨感恩情　南投縣表揚15位全縣模範母親
魚池鄉鹿篙社區演出精彩，讓人驚豔。（沈揮勝攝）
五月溫馨感恩情　南投縣表揚15位全縣模範母親
由經典大飯店自發性成立的魚池尖社區發展協會，銀髮族律動充滿活力。（沈揮勝攝）

南投縣「5月溫馨情‧擁抱母親，媽媽我愛您」母親節活動，今(9)日在魚池鄉經典大飯店范特奇堡登場，15名全縣模範母親，前一夜先進住飯店與家人提早歡度屬於媽媽的日子，表揚大會中接受縣府與嘉賓祝福、與子女「愛的抱抱」，場面溫馨感人！

15名全縣模範母親分別為埔里陳羅員妹、水里陳簡灣、集集邱吳秀琴、鹿谷劉鄭秀枝、竹山楊美、名間鄭林麵、中寮吳秀勤、草屯洪淑、魚池黃英夏、南投陳秀霞、仁愛彭細玉、國姓顏素珠、信義全幸素娥，以及南投宋志華、埔里游李秀梅。

活動在魚池鄉鹿篙社區的太鼓聲中揭序幕，縣府祕書長陳瑞智、縣府社會處長林俊梧共同主持；另穿插魚池尖社區發展協會高齡長者的舞團律動表演。

首位接受表揚者為92歲的陳羅員妹，她含辛茹苦養育5子3女，子女都能秉持良好家庭教育，成為社會各行業中翹楚，身體因年老而行動不便的她，現仍時常在寺廟祭典參與志工工作，獲表揚實至名歸！

隨後各鄉鎮膺選者依序由家人陪伴上台，包括魚池鄉長陳錦倫、經典大飯店董事長李紅玉、魚池尖社區發展協會理事長陳明賢及縣議員陳淑惠、石慶龍、許阿甘等人也分別頒獎、合照、分享喜悅。

身心障礙模範母親宋志華高齡85歲，撫育3男1女，善於持家，克勤克儉，她默默的付出，以愛心及耐心散發母愛光輝，充分展現傳統婦女堅毅美德。表揚活動強調「為母則強」，並見證母愛的偉大。

(中時)

關鍵字：母親魚池模範母親社區活動
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