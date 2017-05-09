全大運》忍生理痛踢金 莊佳佳：世大運留下獎牌
忍著生理痛不適，我國跆拳道女將莊佳佳，9日全大運公開女67公斤級為台師大踢下金牌。對於8月的台北世大運，同樣是奪牌重點的她，自然全力以赴，「有機會的話，一定會將獎牌留在台灣。」
莊佳佳賽後頻說抱歉坐著受訪，9日金牌戰她強忍不適，13比8擊敗彰師大林若薇，不過自我要求高對自己表現並不滿意，「只給60分，畢竟我們對彼此打法頗為熟悉，但身體狀況不好，多少有點影響。」
莊佳佳現把目標放在世錦賽，明晚就將出發紐西蘭公開賽，也是她自WTF世界跆拳道聯盟修訂新規則後，拚戰的首場國際賽事。
2017年世界跆拳新規，為增加比賽可看性和精采度，鼓勵選手進攻、減少保守打法，包括中端踢擊從1分改為2分，過去兩次警告扣分也從1分增為2分。
先前美國公開賽並未出征，莊佳佳坦言對於新規仍需要實戰經驗，「紐西蘭賽也藉機適應新規則，進攻打法、節奏也做些調整。」台北世大運當地主，莊佳佳自然不會錯過，「當然希望好好享受主場滋味，有機會的話把獎牌留下。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。