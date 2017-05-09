全大運》忍生理痛踢金 莊佳佳：世大運留下獎牌

莊佳佳全大運67公斤級摘金。(林宋以情攝)

忍著生理痛不適，我國跆拳道女將莊佳佳，9日全大運公開女67公斤級為台師大踢下金牌。對於8月的台北世大運，同樣是奪牌重點的她，自然全力以赴，「有機會的話，一定會將獎牌留在台灣。」

莊佳佳賽後頻說抱歉坐著受訪，9日金牌戰她強忍不適，13比8擊敗彰師大林若薇，不過自我要求高對自己表現並不滿意，「只給60分，畢竟我們對彼此打法頗為熟悉，但身體狀況不好，多少有點影響。」

莊佳佳全大運67公斤級摘金。(林宋以情攝)

莊佳佳現把目標放在世錦賽，明晚就將出發紐西蘭公開賽，也是她自WTF世界跆拳道聯盟修訂新規則後，拚戰的首場國際賽事。

2017年世界跆拳新規，為增加比賽可看性和精采度，鼓勵選手進攻、減少保守打法，包括中端踢擊從1分改為2分，過去兩次警告扣分也從1分增為2分。

先前美國公開賽並未出征，莊佳佳坦言對於新規仍需要實戰經驗，「紐西蘭賽也藉機適應新規則，進攻打法、節奏也做些調整。」台北世大運當地主，莊佳佳自然不會錯過，「當然希望好好享受主場滋味，有機會的話把獎牌留下。」

(中時電子報)