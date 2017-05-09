土木技師公會也算藝文團隊？桃園市文化局挨批

藝文設施管理中心網站上的藝文團隊列表中，有很多不知所云的職業工會和不明團體，桃園市議員彭俊豪、林志強說，點進去也看不到詳細介紹，讓人一頭霧水；文化局長邱莊秀美表示，只要向文化局借場地就會登錄為藝文團隊，但不會全部列入輔導。

(中時)